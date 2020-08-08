Гвардиола: Победа над Реалом дает понять, что и мы способны взять Лигу чемпионов

Главный тренер "горожан" дал комментарий после поединка против мадридцев.

Манчестер Сити повторно обыграл Реал и пробился в 1/4 Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола остался доволен своей командой и со всей серьезностью относится к следующему оппоненту — Лиону.

"Мы выиграли у Реала оба матча. Это важно. Ведь мы здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Пока мы сделали лишь один шаг. Если посчитаем, что этого достаточно, то покажем свою слабость. Если намерены побеждать, то надо обыгрывать грандов.

Я говорил со скаутами нашего клуба (насчет Лиона), и они советовали мне держать ухо востро. У нас восемь дней на подготовку. Сейчас порадуемся этому успеху и затем начнем думать о Лионе.

Рады, что прошли в четвертьфинал, ведь мы победили Реал. Зинедин Зидан еще ни разу не проигрывал в плей-офф. Мы хорошо знаем, на что способна эта команда — она выиграла этот турнир три раза подряд. Наша победа над Реалом дает нам понять, что и мы способны взять Лигу чемпионов

Считаю, что Габриэл был лучшим игроком двух этих матчей. Он забил в Мадриде, заработал пенальти, а сегодня забил и отдал передачу. Он сыграл ключевую роль в нашей победе.

В первом тайме у нас были проблемы с нападением, но после перерыва мы начали шире использовать наших вингеров, и все стало получаться", — приводит слов Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Реал.