лента новостей

00:45

Роналду забил все голы Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона

00:37

Манчестер Сити — Реал 2:1 Видео голов и обзор матча

00:28

Пушечный выстрел Роналду с дальней дистанции, который так и не помог Ювентусу выйти в 1/4 Лиги чемпионов

00:18

Зидан впервые вылетел из Лиги чемпионов в статусе тренера

23:59

Лион сенсационно выбил Ювентус из 1/8 финала ЛЧ

23:55

Манчестер Сити повторно обыграл Реал и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

23:52

Роналду побил рекорд Ювентуса по голам, который держался 94 года

23:45

Варан — первый игрок Реала, совершивший две результативные ошибки в одном матче с сезона-2007/08

23:27

Депай — первый футболист, который забил и привез пенальти в одном матче Лиги чемпионов

22:42

Флик: При всем уважении к Челси нужно будет сосредоточиться на своих сильных сторонах