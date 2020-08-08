Манчестер Сити — Реал 2:1 Видео голов и обзор матча

08 августа 2020

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Вашему вниманию видео голов и обзор матча 1/8 Лиги чемпионов.

Манчестер Сити во второй рад подряд сумел одолеть Реал и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Отметим, что две ключевые ошибки совершил защитник гостей Рафаэль Варан: сначала он "помог" забить Рахиму Стерлингу, а затем Габриэлю Жезусу. 

Обзор матча

Манчестер Сити — Реал 2:1 (первый матч — 2:1)
Голы: Стерлинг, 9, Габриэль Жезус, 69 — Бензема, 28

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родри (Отаменди, 89), Гюндоган — Стерлинг (Д. Силва, 81), Фоден (Б. Силва, 67), Габриэль Жезус

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Варан, Милитан, Менди — Модрич (Вальверде, 83), Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83)

Предупреждение: Модрич. 

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