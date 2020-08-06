Гвардиола: Играю я против Реала или другой команды, всегда буду оставаться болельщиком Барселоны

Главный тренер Манчестер Сити высказался перед игрой против мадридцев.

Хосеп Гвардиола перед игрой против Реала в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что всегда будет оставаться болельщиком Барселоны, а также не взялся предсказывать тактику Зидана.

"Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи Реала после рестарта Примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами.

Играю я против Реала или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком Барселоны. Этот клуб во многом сформировал мою личность. Если же предстоит играть против Барселоны, я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг", — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Манчестер Сити и Реалом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.