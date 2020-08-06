Гвардиола: Играю я против Реала или другой команды, всегда буду оставаться болельщиком Барселоны

06 августа 2020

Хосеп Гвардиола, getty images

Главный тренер Манчестер Сити высказался перед игрой против мадридцев.

Хосеп Гвардиола перед игрой против Реала в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что всегда будет оставаться болельщиком Барселоны, а также не взялся предсказывать тактику Зидана.

"Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи Реала после рестарта Примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами.

Играю я против Реала или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком Барселоны. Этот клуб во многом сформировал мою личность. Если же предстоит играть против Барселоны, я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг", — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Манчестер Сити и Реалом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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