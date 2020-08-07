Манчестер Сити повторно обыграл Реал и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Результативные ошибки Рафаэля Варана принесли "горожанам" победу в ответном матче (2:1).

В долгожданном ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал мадридский Реал. "Горожане" одержали выездную победу в первом поединке, посему были фаворитом отчетной встречи. Но никто не сбрасывал со счетов гостей, которые лелеяли надежду отыграться и выйти в четвертьфинал.

Сразу же после стартового свистка Реал забрал мяч под свой контроль, однако не продвигался к чужим воротам, довольствуясь перекатыванием мяча. В итоге это привело к пропущенному голу, которые поставил надежды мадридцев под сомнение. Варан подарил мяч Жезусу в собственной штрафной, после чего бразилец отпасовал на свободного Стерлинга, а тому лишь оставалось поразить пустые ворота – 1:0. Команда Зинедина Зидана выглядела не готовой к такому повороту событий, и могла пропустить снова уже через две минуты. Фоден и Гюндоган пробили по воротам из выгодных позиций в ходе одной атаки, но оба удара были заблокированы.

Немного позднее Стерлинг мог оформить дубль, прицельно пробив по воротам из-за пределов штрафной – мяч просвистел над перекладиной. Со временем гости таки пришли в себя и перебрались на чужую половину поля. Сперва шла разведка, а затем мадридцы нанесли два опасных удара по воротам усилиями Бензема и Азара — Эдерсон справился с обоими выстрелами. На 28-й минуте территориальное преимущество подопечных Зидана таки принесло свои плоды – Родриго ворвался в штрафную и навесил на Бензема, а Карим отправил мяч в сетку – 1:1.

Сравняв счет, Реал снова отдал мяч во владение сопернику. "Горожане" перебрались на чужую половину поля и пытались вскрыть оборону соперника. В одном из эпизодов Куртуа сыграл неубедительно, отбив мяч перед собой после удара Канселу, но, к его счастью, на добивании никого не оказалось. Через несколько минут Тибо грубо ошибся, грубо подарив мяч сопернику у своих ворот, что едва не привело к голу Фодена, но Фил простил Реал. До окончания первого тайма Сити больше не удалось ничего создать у ворот соперника. Как не удалось и гостям, которые провели концовку тайма не слишком активно.

После возобновления игры подопечные Гвардиолы сразу же ринулись в атаку и могли забить быстрый гол. Де Брюйне вывел Стерлинга на ударную позицию, а тот не смог переиграть Куртуа в ближнем бою. Через минуту Де Брюйне едва не забил "сухой лист", нанеся прямой удар с углового, но Куртуа был начеку и отбил мяч. После активного отрезка в исполнении Сити гости перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. Но на чужой у них ничего не получалось. Они, напротив, едва не пропустили второй гол, но "горожан" снова подвела реализация Стерлинга, который опять проиграл дуэль Куртуа.

Хозяева продолжали проводить атаку за атакой, которые возглавлял Де Брюйне, принимавший участие в каждом наступлении на ворота соперника. Бельгиец успевал и раздавать пасы, и самостоятельно пробивать по воротам, однако его усилий было недостаточно для того, чтобы забить. Подопечные Зидана на некоторое время забрали мяч под свой контроль, провели несколько содержательных атак, но ни одна из них не привела к опасному моменту. А вот манкунианцы снова могли забить, теперь усилиями Жезуса, но Куртуа справился с его ударом, переведя мяч на угловой.

На 68-й минуте на авансцену снова вышел Варан, который привез еще один гол в свои ворота. Рафаэль попытался скинуть мяч в руки Куртуа, но вместо этого подарил его Жезусу, а Габриэль воспользовался таким подарком сполна — 2:1. Сразу же после пропущенного гола мадридцы пошли вперед и могли быстро сравнять счет после удара Модрича, но Эдерсон его отразил. Уже в следующем эпизоде Варан едва не оформил хет-трик из привезенных голов, но в этот раз судьба миловала француза, которого точно разнесут в пух и прах спортивные СМИ по всему миру.

В какой-то момент стало понятно, что игроки Реала перестали верить в собственные силы и попросту полностью отдали мяч сопернику. Хозяева, в свою очередь, наслаждали контролем мяча, разыгрывая изящные комбинации. Однако забить третий гол им никак не удавалось. Не помог и заработанный опасный штрафной, который мог реализовать Д. Силва — испанец пробил чуть выше ворот. Концовка встречи выдалась убаюкивающей, как раз под стать позднему времени на часах. Игроки Сити неспешно перекатывали мяч в ожидании финального свистка, а гости создавали видимость прессинга.

Финальный свисток главного арбитра зафиксировал минимальную победу "горожан", которая принесла им путевку в Португалию на финал восьми. Реал же покидает самый престижный клубный турнир, не оказав должного сопротивления сопернику в ответном матче. А об игре мадридцев в обороне будут вспоминать еще очень долго.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет с французским Лионом 15-го августа. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити — Реал 2:1 (первый матч — 2:1)

Голы: Стерлинг, 9, Габриэль Жезус, 69 — Бензема, 28

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родри (Отаменди, 89), Гюндоган — Стерлинг (Д. Силва, 81), Фоден (Б. Силва, 67), Габриэль Жезус

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Варан, Милитан, Менди — Модрич (Вальверде, 83), Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83)

Предупреждение: Модрич