Манчестер Сити — Реал: онлайн-трансляция матча

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов.

Лига чемпионов возвращается на наши телеэкраны после длительного перерыва, а одним из первых матчей станет ответное противостояние между Манчестер Сити и Реалом в рамках 1/8 финала турнира.

Первый поединок этих команд в Мадриде завершился победой "горожан" с минимальным преимуществом в счете (2:1), поэтому у подопечных Зинедина Зидана есть шансы отыграть свое отставание.

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Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Манчестер Сити — Реал, который состоится в пятницу, седьмого августа, и начнется в 19:55 по киевскому времени: