Стали известны причины, по которым Сити избежал бана на участие в Лиге чемпионов

13 июля 2020

Игроки Манчестер Сити, Getty Images

По многим предполагаемым нарушениям истек срок пятилетней давности.

Сегодня, 13 июля, CAS принял вердикт оправдать Манчестер Сити – клуб сможет сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

Стало известно, почему суд в Лозанне принял такое решение. Большинство возможных нарушений, что рассматривались – им пять и более лет, поэтому "истек срок давности", согласно правил, предусмотренных УЕФА.

Что касается штрафа в 10 миллионов евро, то они за нарушения, которые были в последние пять лет, но они не настолько критичны, чтобы лишать клуб Лиги чемпионов на два сезона. Также "горожане" сотрудничали со следствием, предоставляли всю нужную информацию по делу. 

Ранее УЕФА прокомментировал ситуацию с отменой бана Манчестер Сити.

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