Стали известны причины, по которым Сити избежал бана на участие в Лиге чемпионов

Сегодня, 13 июля, CAS принял вердикт оправдать Манчестер Сити – клуб сможет сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

Стало известно, почему суд в Лозанне принял такое решение. Большинство возможных нарушений, что рассматривались – им пять и более лет, поэтому "истек срок давности", согласно правил, предусмотренных УЕФА.

CAS say that the accusations of fiddling sponsorship were “either not established or time barred.” Time barred, in this case, means that they happened more than five years ago and couldn’t be investigated/punished again