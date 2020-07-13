Стали известны причины, по которым Сити избежал бана на участие в Лиге чемпионов

По многим предполагаемым нарушениям истек срок пятилетней давности.

Сегодня, 13 июля, CAS принял вердикт оправдать Манчестер Сити – клуб сможет сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

Стало известно, почему суд в Лозанне принял такое решение. Большинство возможных нарушений, что рассматривались – им пять и более лет, поэтому "истек срок давности", согласно правил, предусмотренных УЕФА.

CAS say that the accusations of fiddling sponsorship were “either not established or time barred.” Time barred, in this case, means that they happened more than five years ago and couldn’t be investigated/punished again — Sam Lee (@SamLee) July 13, 2020

Что касается штрафа в 10 миллионов евро, то они за нарушения, которые были в последние пять лет, но они не настолько критичны, чтобы лишать клуб Лиги чемпионов на два сезона. Также "горожане" сотрудничали со следствием, предоставляли всю нужную информацию по делу.

Ранее УЕФА прокомментировал ситуацию с отменой бана Манчестер Сити.