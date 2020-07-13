УЕФА — об отмене бана Сити: ФФП играет важную роль и сохраняет приверженность своим принципам

Организация отреагировала на победу "горожан" в судебной процессе.

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявление касательно решения CAS об отмене решения о дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона на нарушение фэйр-плей.

"УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда об уменьшении санкций, наложенных на Манчестер Сити независимым органом финансового контроля клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовой честной игры".

"УЕФА отмечает, что комиссия CAS обнаружила, что не было достаточных убедительных доказательств для подтверждения всех выводов CFCB в данном конкретном случае, и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за 5-летнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА".

"За последние несколько лет финансовый фэйр-плей сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и ЭКА сохраняют приверженность своим принципам".

"УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос".

Ранее свое мнение об участии "горожан" в Лиге чемпионов за день до объявления решения высказал главный тренер Сити Пеп Гвардиола.