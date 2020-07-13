CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити в Лиге чемпионов

"Горожане" в следующем сезоне будут играть в главном еврокубковом турнире.

Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу участия Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

В заявлении CAS сказано, что арбитраж принял апелляцию, которую подал манчестерский клуб. Это означает, что Манчестер Сити в сезоне-2020/21 сможет играть в Лиге чемпионов. У CAS есть полномочия отменить решение УЕФА.

Но есть одно "но" — Манчестер Сити должен выплатить 10 миллионов евро штрафа в течение 30 дней со дня принятия решения.

Напомним, что в организации сочли, что "горожане" нарушили финансовый фэйр-плей, за что должны были остаться вне Лиги чемпионов на два сезона.

Манчестер Сити уже обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон. Подопечные Пепа Гвардиолы идут на второй строчке с 72 пунктами в активе. Манчестер Юнайтед, идущий на пятой позиции, уже никак не перегонит соседей по городу.

Напомним, что после того, как УЕФА отстранил Манчестер Сити от еврокубков, пошла информация, что Пеп Гвардиола может покинуть "горожан", как и ряд ключевых футболистов, среди которых Кевин де Брюйне.