Гасперини: О ПСЖ поговорим, когда финиширует Серия А

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини считает, что сейчас Аталанта должна сконцентрироваться на чемпионате Италии.

"ПСЖ — великая команда, которая собирается выиграть Лигу чемпионов, – цитирует тренера официальный сайт Аталанты. – Но мы уже ощутили потрясающую атмосферу этого турнира и собираемся продолжить выступления. Но сейчас мы должны быть сконцентрированы на Серии А".

"Мне сложно судить, кто из нас находится в более выгодном положении — соперник, который может целенаправленно готовиться к четвертьфиналу, но обделен игровой практикой, или мы, играющие с повышенной нагрузкой. Думаю, у нас будет возможность это оценить, когда закончится чемпионат Италии".

Согласно результатов

, в 1/2 финала победитель пары Аталанта — ПСЖ встретится с победителем пары РБ Лейпциг — Атлетико.