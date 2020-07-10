Лига чемпионов: состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала

Предлагаем вашему вниманию итоги жеребьевки решающих стадий главного еврокубка.

В пятницу, 10 июля, в 13:00 состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов. Были проведены жеребьевки четвертьфинала, полуфинала и финала (был определен номинальный хозяин).

Матчи 1/4 финала

Реал Мадрид (Испания) / Манчестер Сити (Англия) - Лион (Франция) / Ювентус (Италия)

Лейпциг (Германия) - Атлетико (Испания)

Наполи (Италия) / Барселона (Испания) - Челси (Англия) / Бавария Мюнхен (Германия)

Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)

Матчи 1/2 финала

(Наполи (Италия) / Барселона (Испания) - Челси (Англия) / Бавария Мюнхен (Германия)) — (Реал Мадрид (Испания) / Манчестер Сити (Англия) - Лион (Франция) / Ювентус (Италия))

(Лейпциг (Германия) - Атлетико (Испания)) — (Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция))

Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Лиссабоне, Португалия. Игры будут разделены между стадионом Бенфики Эштадиу да Луш (где пройдет финал) и стадионом Спортинга Эштадиу Жозе Альваладе.

Календарь игр:

7–8 августа: 1/8 финала

12–15 августа: 1/4 финала

18–19 августа: 1/2 финала

23 августа: Финал