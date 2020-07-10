ПСЖ, Атлетико, Аталанта или Лейпциг: одна из команд точно сыграет в финале Лиги чемпионов

Только что завершилась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов.

В Ньоне провели жеребьевку оставшихся стадий Лиги чемпионов. В одной из сеток мы имеем следующие пары:

Матчи 1/2 финала

(Лейпциг (Германия) - Атлетико (Испания)) — (Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)).

Таким образом, кто-то из вышеперечисленных команд точно сыграет в финале самого престижного турнира Европы и мы можем стать свидетелями нового чемпиона.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Лиссабоне, Португалия. Игры будут разделены между стадионом Бенфики Эштадиу да Луш (где пройдет финал) и стадионом Спортинга Эштадиу Жозе Альваладе.