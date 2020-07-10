Президент ПСЖ: Противостояние с Аталантой будет интересным

10 июля 2020

Нассер Аль-Хелаифи, фото ФК ПСЖ

Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Президент ПСЖ с нетерпением ждет встречи с Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Нас ждет очень интересное противостояние с соперником, которого мы очень уважаем, – цитирует Нассера Аль-Хелаифи официальный сайт ПСЖ. – Аталанта сейчас является одной из сильнейших команд Италии".

"К сожалению, финальный турнир пройдет без болельщиков, которые являются важной составляющей наших успехов, но главное, что Лига чемпионов будет доиграна".

"Постараемся подготовиться как можно лучше и использовать ждущие нас два кубковых финала во Франции не только чтобы выиграть трофеи, но и чтобы наладить свою игру перед Лигой чемпионов".

Согласно результатов жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов, в 1/2 финала победитель пары Аталанта — ПСЖ встретится с победителем пары РБ Лейпциг — Атлетико.

Источник: ФК ПСЖ

Команды
статьи по теме:
Жеребьевка Лиги чемпионов онлайн, Getty Images 10 июля 2020 Жеребьевка Лиги чемпионов: как это было
Луиш Каштру, фото Шахтер 10 июля 2020 Каштру: Не должны думать о следующем сопернике, не пройдя Вольфсбург
getty images 10 июля 2020 Лига чемпионов: состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала
Кайл Уокер и Иско, Getty Images 09 июля 2020 Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на стадионах хозяев
Шанс для ПСЖ? фото Getty images 10 июля 2020 ПСЖ, Атлетико, Аталанта или Лейпциг: одна из команд точно сыграет в финале Лиги чемпионов
Андрей Пятов, фото ФК Шахтер 10 июля 2020 Пятов: Жеребьевкой доволен, но сначала надо пройти Вольфсбург
 
 Rambler's Top100