Президент ПСЖ: Противостояние с Аталантой будет интересным

Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Президент ПСЖ с нетерпением ждет встречи с Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Нас ждет очень интересное противостояние с соперником, которого мы очень уважаем, – цитирует Нассера Аль-Хелаифи официальный сайт ПСЖ. – Аталанта сейчас является одной из сильнейших команд Италии".

"К сожалению, финальный турнир пройдет без болельщиков, которые являются важной составляющей наших успехов, но главное, что Лига чемпионов будет доиграна".

"Постараемся подготовиться как можно лучше и использовать ждущие нас два кубковых финала во Франции не только чтобы выиграть трофеи, но и чтобы наладить свою игру перед Лигой чемпионов".

Согласно результатов жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов, в 1/2 финала победитель пары Аталанта — ПСЖ встретится с победителем пары РБ Лейпциг — Атлетико.