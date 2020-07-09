Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на стадионах хозяев

Исполнительный комитет УЕФА утвердил места проведения ответных поединков 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 7 и 8 августа без поддержки болельщиков на стадионах.
Несмотря на пандемию коронавируса, Союз европейских футбольных ассоциаций решил отказаться от идеи доигрывания ЛЧ в нескольких городах, поэтому оставшиеся матчи 1/8 состоятся на стадионах номинальных хозяев.
Бавария (Германия) - Челси (Англия). Альянц Арена, Мюнхен.
Барселона (Испания) - Наполи (Италия). Камп Ноу, Барселона.
Манчестер Сити (Англия) — Реал Мадрид (Испания). Этихад Стэдиум, Манчестер.
Ювентус (Италия) - Лион (Франция). Альянц Стадиум, Турин.
Напомним, что Аталанта (Италия), Атлетико (Испания), Лейпциг (Германия) и Париж Сен-Жермен (Франция) уже вышли в четвертьфинал ЛЧ. Узнать все подробности о жеребьевке решающих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы вы можете на Football.ua.