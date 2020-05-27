Тренер Лиона: Надеюсь, Лацио отберет у Ювентуса "скудетто", а мы его добьем

Тренер по физподготовке Лиона Паоло Ронгони настроен решительно.

По мнению одного из ассистентов Руди Гарсии, победа Лацио в чемпионате Италии даст Лиону преимущество над Ювентусом в Лиге чемпионов.

"Надеюсь, Лацио отберет "скудетто" у Ювентуса, – цитирует Паоло Ронгони Football Italia. – Ювентус всегда болезненно реагирует на крупные неудачи, поэтому такой провал может привести к хаосу внутри коллектива. Конечно, соперник будет в лучшей форме чем мы, ведь у него будет игровая практика, но если он окажется в психологической яме, наши шансы возрастут, и Лион сможет добить Ювентус".

В первом матче 1/8 финала, который команды успели сыграть до объявления карантина, Лион дома одержал победу со счетом 1:0.