Лион опроверг слова своего президента об ответном матче против Ювентуса

Дата ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус — Лион еще не утверждена.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола немного опередил события, заявив, что ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса состоится в Турине 7 августа и пройдет без зрителей — говорится в официальном пресс-релизе французского клуба.

УЕФА планирует обнародовать календарь оставшихся матчей Лиги чемпионов до конца мая, однако пока никаких официальных сообщений по этому поводу не было.

Также в пресс-релизе Лиона говорится, что клуб надеется, что финал Кубка французской лиги против ПСЖ, провести который планируется в начале августа, будет назначен до ответного поединка против Ювентуса (в первом дома «ткачи» выиграли 1:0), чтобы команда получила хоть какую-то игровую практику.

По итогам чемпионата Франции, досрочно завершенного решением федерации футбола, Лион занял 7-е место и не получил путевку даже в Лигу Европы.

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