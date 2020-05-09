Президент Лиона: Матч Ювентус — Лион пройдет 7 августа в Турине

Жан-Мишель Ола уверяет, что ему известна дата ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола сообщил, что матч Ювентус — Лион состоится 7 августа в Турине и пройдет без зрителей.

Об этом Ола заявил во время прямого эфира на телеканале RTL France, но отказался сообщить, откуда у него эта информация — сообщает Tuttosport. Также он сказал, что из-за того, что во Франции уже не будет матчей до осени, Лион и ПСЖ, продолжающие выступления в Лиге чемпионов, окажутся в невыгодном положении по сравнению со своими соперниками, намеренными доиграть свои чемпионаты.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов во Франции сильнее оказался Лион — 1:0.

По итогам завершенного досрочно чемпионата Франции Лион занял седьмое место и не получил путевку в еврокубки, однако президент клуба подал апелляцию на решение федерации остановить чемпионат, а также требует, чтобы Марсель лишили места в Лиге чемпионов за финансовые нарушения.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.