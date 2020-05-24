Матч Ливерпуль — Атлетико мог стать причиной 41 смерти — Edge Health

Поединок, проведенный со зрителями во время пандемии коронавируса, привел к трагическим последствиям.

Встреча между Ливерпулем и Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов, возможно, стала причиной смерти 41 болельщика — приводят данные исследования Edge Health итальянская газета Tuttosport и ряд британских изданий.

11 марта, когда в Испании было уже зарегистрировано 640 тысяч случаев заражения коронавирусом, а в Великобритании — 100 тысяч, на Энфилде собралось 52 267 зрителей, ставших свидетелями эпической победы Атлетико над Ливерпулем.

В итоге в период 25-35 дней после матча, 41 человек из тех, кто посетили этот матч, умерли от COVID-19. Кроме того, как и матч Аталанта — Валенсия, этот поединок спровоцировал всплеск эпидемии в регионе.