Матч Ливерпуль — Атлетико мог стать причиной 41 смерти — Edge Health

24 мая 2020

Getty Images

Поединок, проведенный со зрителями во время пандемии коронавируса, привел к трагическим последствиям.

Встреча между Ливерпулем и Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов,  возможно, стала причиной смерти 41 болельщика — приводят данные исследования Edge Health итальянская газета Tuttosport и ряд британских изданий.

11 марта, когда в Испании было уже зарегистрировано 640 тысяч случаев заражения коронавирусом, а в Великобритании — 100 тысяч, на Энфилде собралось 52 267 зрителей, ставших свидетелями эпической победы Атлетико над Ливерпулем.

В итоге в период 25-35 дней после матча, 41 человек из тех, кто посетили этот матч, умерли от COVID-19. Кроме того, как и матч Аталанта — Валенсия, этот поединок спровоцировал всплеск эпидемии в регионе.

Источник: Tuttosport

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