Ливерпуль впервые с 2014 проиграл в Лиге чемпионов на Энфилде

"Красные" уступили Атлетико и вылетели из турнира на стадии 1/8 финала.

Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл Атлетико (2:3). Для "красных" это поражение стало первым домашним за 26 матчей.

Предыдущее поражение Ливерпуля на Энфилде было зафиксировано 22 октября 2014 года, когда мерсисайдцы уступили Реалу 0:3.

В том розыгрыше Ливерпуль победил только один раз в шести матчах с Реалом, Базелем и Лудогорцем. Команда набрала пять очков и вылетела в Лигу Европы.

Сейчас же подопечным Юргена Клоппа нужно сконцентрироваться на Премьер-лиге, где им достаточно двух побед, чтобы гарантировать чемпионство.