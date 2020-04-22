УЕФА намерен отменить систему VAR в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

Еще не сыгранные поединки еврокубков могут пройти без системы VAR.

На заседании Исполкома УЕФА в четверг, 23 апреля, должен быть утвержден календарь завершающей части сезона-2019/20, а также принято несколько других важных решений.

Так, Европейский футбольный союз может отказаться от использования системы VAR в еще не сыгранных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с тем, что в контрольной комнате, в которой находятся видеоассистенты арбитра, сложно соблюдать безопасные дистанции — сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Ассоциация итальянских арбитров постановила, что при желании можно соблюдать все санитарные нормы даже в VAR-"студии", поэтому больше не возражает против применения системы VAR в условиях карантина.

На данный момент в Лиге чемпионов остаются не сыгранными 4 ответных матча 1/8 финала и, соответственно, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

В Лиге Европы, помимо четвертьфиналов, полуфиналов и финала, еще не сыграны ответные матчи 1/8 финала, в том числе Шахтер — Вольфсбург, а парам Интер — Хетафе и Валенсия — Рома не удалось провести и первые матчи.

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