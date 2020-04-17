УЕФА определился с датой начала нового сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига чемпионов-2020/21 начнется 20 октября, а Лига Европы — 22-го.

Практически везде произошла приостановка футбольных соревнований. Среди исключений – чемпионат Беларуси и Таджикистана, там продолжают проводить матчи. Из-за пандемии коронавируса все клубы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами, в особенности, если турниры будут отменены. В частности, большим бедствием это будет для клубов английской Премьер-лиги, у которых огромные контракты на телевизионные права.

В следующем сезоне Лига чемпионов начнется 20 октября, сообщает Sport.es. По информации источника, именно в это время начнется групповой этап турнира. Что касается Лиги Европы, то она начнется с 22 октября.

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Также в УЕФА обсудили, когда начнется квалификация еврокубковых турниров. Точной даты нет, но планируется, что это будет конец июля или начало августа. Квалификация матчей Лиги Европы пройдет 13 августа.

Издание ссылается на документ, в котором сказано, что национальные первенства нужно будет завершить до 31 июля включительно. Это будет означать, что футболисты должны будут продлить контракт на один месяц, ввиду того, что все соглашения рассчитаны до 30 июня.

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Еще одна проблема, с которой могут столкнуться клубы – это то, что некоторые футболисты не захотят пролонгировать соглашение на один месяц.

Тем не менее, несмотря на предварительные даты, когда будет доиграна Лига чемпионов и Лига Европы, о конкретике говорить рано. Многое будет зависеть от ситуации в странах и то, как COVID-19 будет отступать.

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Однако есть позитивная динамика, в частности, те футболисты, что переболели коронавирусом – быстро восстановились, а новые случаи происходят все реже и реже.

Отметим, что в чемпионате Германии некоторые клубы уже вернулись к тренировкам, в частности, Бавария. Мюнхенский клуб тренируется в группах по несколько человек, а вот испанское правительство не позволило Реал Сосьедаду вернуться к тренировочному процессу.

Ранее УЕФА определился с датами финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

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