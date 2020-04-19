УЕФА озвучил даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стал известен возможный календарь еврокубковых турниров.

Сезон в Европе вынуждено стал на паузу в связи пандемией коронавируса, и в данный момент футбольные власти находятся в поисках вариантов и дат для его завершения.

Ранее европейский футбольный союз определился с возможными датами финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны пройти соответственно 29 и 26 августа.

Как сообщает издание AS со ссылкой на Sky Italy, УЕФА планирует доиграть все оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в в августе.

По информации источника, 7 и 8 августа должны состояться четыре ответных матча в 1/8 финала ЛЧ, а именно Ман Сити – Реал, Барселона – Наполи, Бавария – Челси и Ювентус – Лион.

Первые матчи четвертьфинальной стадии, куда уже прошли Атлетико, Аталанта, ПСЖ и Лейпциг, должны состояться 11 и 12 августа, а ответные – 14 и 15 августа. Полуфинальные поединки стартуют 18 и 19 августа, а ответные – запланированы на 21 и 22 августа.

Что касается Лиги Европы, то 2 или 3 августа должны состояться первые встречи в таких парах, как Севилья – Рома и Интер – Хетафе. Ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом, как и поединки Байер – Рейнджерс, Вулверхэмптон – Олимпиакос, МЮ – ЛАСК, Базель – Айнтрахт, Копенгаген – Башакшехир, а также Рома – Севилья и Хетае – Интер должны состояться 6 августа.

Первые четвертьфинальные матчи ЛЕ запланированы на 10 августа, а ответные – 13 августа. Матчи полуфиналов же должны состояться 17 и 20 августа.

УЕФА планирует провести встречу с представителями 55 федераций и европейский лиг 22 апреля, чтобы утвердить этот календарь.

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