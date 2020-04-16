УЕФА определился с датами финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы — — The Telegraph

Вероятно, стали известны предварительные даты решающих поединков.

Стало известно, когда могут состоятся финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы этого сезона.

Как сообщает The Telegraph, УЕФА предлагает национальным лигам провести финал Лиги чемпионов 29-го августа 2019 года, а финал Лиги Европы на три дня раньше — 26-го августа.

По данным источника, руководители чемпионатов намерены принять этот вариант, так как хотят сначала доиграть турниры внутри страны, а лишь затем еврокубки. УЕФА, в свою очередь, готово проводить финалы параллельно со внутренними первенствами.

Отмечается, что только четвертьфиналы Лиги чемпионов могут пройти 28-го и 29-го июля, а все остальные стадии евротурнира состоятся в августе. Лиги же намерены постараться доиграть чемпионаты до 31-го июля.

УЕФА желает провести решающие поединки еврокубков в конце августа, так как надеются, что к тому времени в Европе будут сняты ограничения в связи коронавирусом.

Ранее о том, что евротурниры завершатся уже после окончания чемпионатов подтвердила член совета ФИФА.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса национальные чемпионаты остановились во всех странах Европы, кроме Беларуси.

Известно, что в ближайшее время внутренние турниры могут возобновиться в Чехии и Австрии. Также Бундеслига вскоре примет решение о приблизительных датах начала чемпионата. Английские клубы, в свою очередь, надеяться завершать сезон до 30-го июня.