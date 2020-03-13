УЕФА может внести изменения в формат плей-офф еврокубков из коронавируса

13 марта 2020

Трофей Лиги чемпионов, Getty Images

Вместо традиционных двух матчей команды могут выявить победителя противостояния по итогам одной встречи.

УЕФА планирует приостановить проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенести Евро-2020 на следующий год из-за эпидемии коронавируса, которая стремительно распространяется по всей Европе.

Как сообщает L'Équipe, несмотря на вирус, клубные еврокубки необходимо завершить в текущем сезоне, поэтому 17 марта УЕФА проведет видео-конференцию, одним из главных вопросов которой станет возможный вариант изменения формата проведения оставшихся матчей плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

Таким образом, команды, пробившиеся в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов, могут определить полуфиналистов по результатам одного сыгранного матча либо на нейтральном поле, либо на стадионе клуба, которому повезет со жребием. Традиционные полуфиналы и финал же может заменить мини-турнир.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса УЕФА уже перенес поединки Манчестер Сити — Реал и Ювентус — Лион. Также сообщалось, что Наполи не полетит в Барселону на свой матч, а Бавария — Челси могут отложить.

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