Матч Ювентуса против Лиона перенесли из-за карантина туринцев

12 марта 2020

Ювентус - Лион, getty images

Еще один поединок Лиги чемпионов не состоится в назначенный срок.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Лионом, который был запланирован на 17 марта, не состоится в срок, сообщает официальный сайт УЕФА.

Перенос матча связан с тем, что игроки туринцев отправились на карантин из-за того, что у защитника Даниле Ругани было зафиксировано заражение коронавирусом.

Отметим, что также был перенесен другой матч 1/8 Лиги чемпионов — Реал против Манчестер Сити.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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