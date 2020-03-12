Матч Ювентуса против Лиона перенесли из-за карантина туринцев

Еще один поединок Лиги чемпионов не состоится в назначенный срок.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Лионом, который был запланирован на 17 марта, не состоится в срок, сообщает официальный сайт УЕФА.

Перенос матча связан с тем, что игроки туринцев отправились на карантин из-за того, что у защитника Даниле Ругани было зафиксировано заражение коронавирусом.

Отметим, что также был перенесен другой матч 1/8 Лиги чемпионов — Реал против Манчестер Сити.

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