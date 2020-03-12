Наполи не поедет в Барселону, матч Бавария — Челси могут отложить

УЕФА собирается поставить Лигу чемпионов "на паузу".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Наполи может не состояться по той же причине, что и Севилья — Рома в Лиге Европы — сообщает Gazzetta dello Sport.

Добраться в Испанию из Италии любым видом транспорта невозможно но решению испанского правительства, то есть Наполи в Барселону к среде, 18 марта, попасть не сможет.

После переноса матчей Манчестер Сити — Реал и Ювентус — Лион, единственным матчем, который не находится под непосредственной угрозой, является Бавария — Челси, однако, как уверяет авторитетное итальянское издание, в пятницу, 13 марта, состоится экстренное совещание руководства Европейского футбольного союза, на котором может быть принято решение о приостановлении евросезона в целом.

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