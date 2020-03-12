Официально: Матч Манчестер Сити — Реал перенесен

Из-за карантина в Реале ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити не состоится.

УЕФА уведомил Реал и Манчестер Сити о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ними не состоится в установленные сроки — сообщил официальный сайт "горожан".

Причиной стало введение карантина Реалом из-за заражения одного из баскетболистов "королевского клуба" коронавирусом, в связи с чем футбольная команда не сможет выехать в Манчестер.

Матч Манчестер Сити — Реал был запланирован на вторник, 17 марта. Первый матч в Мадриде закончился победой "горожан" – 2:1.

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