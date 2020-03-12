Официально: Матч Манчестер Сити — Реал перенесен

12 марта 2020

Фото Getty Images

Из-за карантина в Реале ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити не состоится.

УЕФА уведомил Реал и Манчестер Сити о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ними не состоится в установленные сроки — сообщил официальный сайт "горожан".

Причиной стало введение карантина Реалом из-за заражения одного из баскетболистов "королевского клуба" коронавирусом, в связи с чем футбольная команда не сможет выехать в Манчестер.

Матч Манчестер Сити — Реал был запланирован на вторник, 17 марта. Первый матч в Мадриде закончился победой "горожан" – 2:1.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.

Источник: ФК Манчестер Сити

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Маноло Габбьядини, Getty Images 12 марта 2020 Габбьядини заболел коронавирусом
Евро-2020 перенесут на следующий год — L'Équipe 12 марта 2020 Евро-2020 перенесут на следующий год — L'Équipe
Фото ФК Интер 12 марта 2020 Интер объявил карантин до 22 марта из-за угрозы коронавируса
Яннес Хорн, Photo Hannover 96 12 марта 2020 Коронавирусом заболел еще один игрок Ганновера, клуб помещен на карантин
Фото ФК Лечче 12 марта 2020 Лечче объявил карантин до 16 марта
МЛС, фото МЛС 12 марта 2020 МЛС приостановили на 30 дней
Фото ФК Севилья 12 марта 2020 УЕФА предлагает Севилье и Роме сыграть один матч во Франции
 
 Rambler's Top100