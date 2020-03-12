Барселона продолжит подготовку к матчу с Наполи

"Сине-гранатовые" проведут тренировку в пятницу, несмотря на возможный перенос поединка Лиги чемпионов.

Футболисты Барселоны продолжат готовиться к предстоящему ответному поединку 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи, несмотря на возможную его отмену из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Первая команда каталонского клуба проведет следующую тренировку в пятницу, 13 марта, однако занятия команды пройдут за закрытыми дверьми.

Стоит отметить, что тренироваться продолжат только игроки первой команды, тогда как Барселона Б и Барселона U-19 до конца текущей недели освобождены от нагрузок.

Напомним, матч Барселона — Наполи запланирован на 18 марта и должен состояться без зрителей. В связи с эпидемией коронавируса УЕФА уже перенес поединки Манчестер Сити — Реал и Ювентус — Лион.

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