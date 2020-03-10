Матч Барселона — Наполи пройдет без зрителей

Болельщики не смогут попасть на поединок из-за эпидемии коронавируса.

Ответный матч между Барселоной и Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей, сообщает издание Sport.

Руководство клуба и местное правительство провели встречу, на которой приняли решение не пускать болельщиков на матч во избежание распространения коронавируса. Барселона изначально планировала допустить на поединок обладателей сезонного абонемента, но позже решила прислушаться к рекомендациям властей.

Матч Барселона – Наполи состоится на Камп Ноу в среду, 18 марта. Первая встреча команд завершилась ничьей со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ – Боруссия Д также состоится без зрителей.

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