Триппьер: Перед матчем сказали себе, что нужен один гол

Защитник Атлетико прокомментировал победу над Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Атлетико проигрывал Ливерпулю 0:2 в экстратайме, но сумел собраться и вырвал победу 3:2, хотя англичане и нанесли 35 ударов по воротам. Это позволило "матрасникам" выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Знали, что будет непросто, несмотря на преимущество, которое у нас было перед матчем. Мы должны были строго сыграть в обороне и доставить Ливерпулю как можно больше проблем. Знали, что у нас будут шансы, если мы выдержим давление Фирмино, Салаха и Мане", — цитирует Кирана Триппьера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

"Ливерпуль очень сильно играет дома, но мы знали, что у нас тоже будут шансы. Надо было лишь воспользоваться своими возможностями, и мы ими воспользовались. Вы видели, как сильно играл Атлетико в обороне в последние годы, и сегодня мы тоже были сильны".

"Мы играем так, как нас учат на тренировках. Диего Симеоне здорово руководит процессом. Учиться у него и работать с ним каждый день — одно удовольствие. Когда тебя зовет такой клуб, как Атлетико, невозможно отказать. Я учусь новым вещам каждый день".

"Перед матчем мы сказали себе, что нам нужен один гол. Нельзя подходить к игре с мыслями о защите на протяжении всего матча, хотя именно этим мы и занимались, потому что Ливерпуль оказывал на нас очень большое давление".

Также выход в четвертьфинал Лиги чемпионов оформили РБ Лейпциг, Аталанта и Пари Сен-Жермен.