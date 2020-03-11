ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов за счет домашней победы над Боруссией Д

Голы Неймара и Хуана Берната позволил парижанам отыграться за поражение в Германии (2:0).

Второй матч стадии 1/8 финала проходил без зрителей на трибунах. Коронавирус COVID-19 стал весомой причиной закрыть от посещения болельщиками "Парк-де-Пренс", где свои домашние поединки проводит французский ПСЖ. Ответная игра парижан против немецкой Боруссии из города Дортмунд должна была стать логическим продолжением противостояния на поле "шмелей", которое хозяевам той встречи удалось склонить в свою сторону — 2:1.

Неделю не знал коллектив Томаса Тухеля вкуса официальных поединков, однако необходимость сыграть против его бывшей команды из календаря чемпиона французской Лиги 1 никуда не пропала. В это же время, "шмели" добыли психологически очень важную победу над одноименным клубом из Менхенгладбаха на внутренней арене, и на этом фоне отправились в тяжелый вояж в соседнюю Францию.

Затянутое начало поединка плавно перетекло в середину первого тайма. Команды увязали в центре поля в борьбе за мяч, а когда переходили к атаке, то все обострение заключалось в скорейшей доставке мяча на фланге, в расчете на скоростных игроков. Кое-как, но первой обстановку раскачать удалось именно команде гостей, однако хлесткий удар Санчо из-за пределов штрафной сложно было назвать "рабочим" вариантом завершения атаки.

Тройка центральных защитников от Люсьена Фавра виделась наиболее уязвимым звеном для контратак соперников. Первый серьезный укол в это звено соперника нанес Кавани своим нереализованным выходом один на один с Бюрки под острым углом на правом фланге, пробив рядом с дальней штангой. Однако голевая атака ПСЖ была построена несвойственным для них образом. Подачу с углового на правом фланге от Ди Марии не стал перехватывать голкипер, о чем пожалел тут же, ведь Неймар нанес точный удар головой с границы вратарской.

По большому счету, достигнутого результата уже было достаточно для хозяев поля для прохода в следующий раунд. Однако почему бы коллективу Тухеля не воспользоваться отсутствием реакции соперника на изменения ситуации на табло и двухматчевом противостоянии в целом. Фавр не спешил менять тактическую схему, за что его команда поплатилась пропущенным голом в конце первого тайма. С правого фланга Сарабия выдал пас на Берната, а Хуан осторожно подправил мяч в дальний угол.

Противостояние можно было заканчивать уже в тот момент, но спортивные принципы обязывали отыграть все основное время встречи. Не было должной реакции от тренерского штаба гостей и после второго пропущенного гола, а последовавшие во втором тайме замены были призваны только освежить отдельные позиции на поле. Выглядело это все как попытка вылить краску на уже разрушенный объект для реставрации.

В итоге, ничего не мешало ПСЖ доиграть в свое удовольствие, хотя эмоции все равно не покидали отдельные стыки между игроками. Дошло даже до того, что Джан схлестнулся с Неймаром за полторы минуты до конца основного времени, в результате чего Эмре получил две последовательные желтые. Кроме этого, отдельные участники вспыхнувшей потасовки были предупреждены. Среди них нашлось место и для желтой на скамейку запасных для Ди Марии, которая исключит его участие в первом матче следующей стадии. Но это уже другая история.

Таким образом, отчетную пару в четвертьфинале главного клубного турнира Старого Света представит французский ПСЖ. А вот дортмундской Боруссии предстоит сосредоточить внимание на внутренней арене.

ПСЖ — Боруссия Д 2:0 (первый матч — 1:2)

Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+2



ПСЖ: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат — Ди Мария (Кюрзава, 79), Паредес (Куасси, 90+2), Гуйе, Неймар — Сарабия (Мбаппе, 63), Кавани.



Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими (Гетце, 87), Джан, Витсель (Рейна, 71), Геррейру — Санчо, Холанд, Азар (Брандт 69).

Предупреждения: Неймар, Маркиньос, Ди Мария, Мбаппе — Холанд, Хуммельс, Джан.