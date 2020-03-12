Ван Дейк: Все было, кроме второго гола в основное время

Защитник Ливерпуля прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

Ливерпуль после поражения 0:1 в первом матче в Мадриде, обыграл Атлетико в основное время с таким же счетом дома. В экстра-тайме "красные" забили второй гол, но уже через три минуты пропустили и были вынуждены забивать еще один. Вместо этого дважды забил Атлетико, который не только выиграл 3:2, но и прошел дальше.

"Мы были полны сил, создавали моменты. Все было, за исключением второго гола в основное время", — цитирует Вирджила ван Дейка официальный сайт УЕФА.

"Мы фантастически играли на протяжении первых 95 минут, но, к сожалению, такие вещи случаются. Мы совсем не устали".

Ливерпуль нанес 35 ударов по воротам за матч. Голкипер Атлетико Ян Облак сделал 11 сэйвов, став Лучшим игроком матча. Также он номинирован на звание игрока недели в Лиге чемпионов.