Облак и Иличич претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Началось голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Завершились четыре ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. По результатам текущей недели, УЕФА определился с игроками, которые претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Среди претендентов игроки, которые стали лучшими в каждом из поединков.

- Марсель Забитцер (РБ Лейпциг). Забил 2 гола с 2 ударов в створ в игре против Тоттенхэма (3:0);

- Хуан Бернат (ПСЖ). В игре против Боруссии Д (2:0) совершил 1 отбор, совершил 1 вынос. Точность передач 93%, а также забил 1 гол;

- Йосип Иличич (Аталанта). В матче против Валенсии (4:3) забил четыре гола из четырех ударов в створ и совершил 78% точных передач;

- Ян Облак (Атлетико). Совершил 11 сейвов в игре против Ливерпуля (3:2).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

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