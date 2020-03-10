Моуриньо — журналистам: Вашу мать, вас слишком много

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо не был настроен на общение с журналистами на пресс-конференции перед матчем с Лейпцигом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Португалец был недоволен количеством журналистов и не горел желанием отвечать на их вопросы.
"Один, два… вашу мать! Вас слишком много. Я буду давать короткие ответы", – заявил Моуриньо.
Матч Лейпциг – Тоттенхэм состоится в Германии во вторник, 10 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее Моуриньо заявлял, что не переживает из-за травм нападающих Тоттенхэма.
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