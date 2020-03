Моуриньо — журналистам: Вашу мать, вас слишком много

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо не был настроен на общение с журналистами на пресс-конференции перед матчем с Лейпцигом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Португалец был недоволен количеством журналистов и не горел желанием отвечать на их вопросы.

"Один, два… вашу мать! Вас слишком много. Я буду давать короткие ответы", – заявил Моуриньо.

"One, two, f*cking hell! I'm going to give short answers!"



