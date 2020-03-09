Гасперини — про ответный матч с Валенсией: У Аталанты не должно быть чувства, что уже все сделано

Главный тренер итальянской команды дал комментарий перед игрой с левантийцами.

Аталанта обыграла Валенсию в первом поединке со счетом 4:1, но Джан Пьеро Гасперини, главный тренер бергамасков, не торопится расслабляться.

"Разумеется, результат первого матча придает нам уверенности в своих силах. Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было чувства, что дело уже сделано.

В первом матче мы сыграли великолепно, но лично я ничего праздновать не буду вплоть до финального свистка в ответной встрече", — приводит слова Джан Пьеро Гасперини официальный сайт УЕФА.

Начало матча, который состоится во вторник, 10 марта, запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.