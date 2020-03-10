Валенсия — Аталанта: прогноз на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекерских контор.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют Валенсия и Аталанта.

По версии Parimatch, победа Валенсии оценивается коэффициентом 2,75, а победа Аталанты – 2,44.

Если же поединок завершится ничьей, то на такое событие предлагается показатель 3,80.

На проход Валенсии коэффициент 11,0, а на проход Аталанты в следующую стадию Лиги чемпионов – 1,06.

Матч Валенсия – Аталанта состоится 10 марта в 22:00 по киевскому времени.

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