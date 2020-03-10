Валенсия — Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов

Валенсия ожидает в гости Аталанту в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

На Месталье во втором матче 1/8 Лиги чемпионов Валенсия примет Аталанту.

В Милане "богиня" сумела разгромить "летучих мышей" (4:1), ввиду чего коллективу Альберта Селадеса необходимо отыгрываться, а сделать это будет сложно, учитывая разницу в счете.

Где смотреть матч Валенсия – Аталанта в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 2. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 марта.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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