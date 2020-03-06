Президент Ювентуса: Аталанта играет в элитном европейском турнире благодаря одному хорошему сезону, это правильно?

06 марта 2020

Андреа Аньелли, фото getty images

Андреа Аньелли считатет, что нужно защищать финансовые вливания команд.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли поставил под сомнения справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов, отметив, что есть команды, которые больше этого заслуживают.

"Я очень уважаю все, что делает Аталанта, но без международной истории и благодаря всего одному отличному сезону они получили прямой доступ к самому престижному европейскому клубному соревнованию. Это правильно или нет? 

Тогда я думаю о Роме, которая в последние годы способствовала поддержанию рейтинга Италии. У них был один плохой сезон, и они понесли из-за этого серьезные финансовые потери.

Мы должны защищать инвестиции и затраты. Есть команды, которые выиграли чемпионат или кубок и достигли квалификации только на основе рейтинга своей страны. Дело в том, как мы уравновешиваем вклад в европейский футбол и результаты одного года", — приводит слова Андреа Аньелли Football Italia.

Напомним, что Аталанта выиграла первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Валенсии.

Источник: Football Italia

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