Президент Ювентуса: Аталанта играет в элитном европейском турнире благодаря одному хорошему сезону, это правильно?

Андреа Аньелли считатет, что нужно защищать финансовые вливания команд.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли поставил под сомнения справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов, отметив, что есть команды, которые больше этого заслуживают.

"Я очень уважаю все, что делает Аталанта, но без международной истории и благодаря всего одному отличному сезону они получили прямой доступ к самому престижному европейскому клубному соревнованию. Это правильно или нет?

Тогда я думаю о Роме, которая в последние годы способствовала поддержанию рейтинга Италии. У них был один плохой сезон, и они понесли из-за этого серьезные финансовые потери.

Мы должны защищать инвестиции и затраты. Есть команды, которые выиграли чемпионат или кубок и достигли квалификации только на основе рейтинга своей страны. Дело в том, как мы уравновешиваем вклад в европейский футбол и результаты одного года", — приводит слова Андреа Аньелли Football Italia.

Напомним, что Аталанта выиграла первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Валенсии.