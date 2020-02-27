Тусар: Мы должны играть так все время

Футболист признался, что его команде удалось выполнить установку тренера на игру.

Автор единственного гола Лиона в ворота Ювентуса (1:0) Люка Тусар прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я очень рад за команду. Этим вечером мы порадовали всех болельщиков Лиона. Я очень рад моему голу. Мы хорошо начали, как хотел наш тренер, и неплохо продержались во втором тайме".

"Мы здорово сыграли командой, особенно в первом тайме. Мы должны играть так все время", — приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор матча Лион — Ювентус.

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