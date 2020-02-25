Агуэро: Был бы очень счастлив победить в Лиге чемпионов

Аргентинский форвард оценил шансы Манчестер Сити на завоевание самого престижного клубного еврокубка.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро считает, что его команде будет сложно поднять над собой кубок Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Для того, чтобы приблизиться к этой цели, "горожанам" необходимо сперва выйти победителем из противостояния с Ювентусом, которое пройдет в рамках 1/8 финала еврокубка.

"Думаю, что неудачи в прошлые года стали уроком для нас. Мы должны помнить, что Ман Сити не участвовал в этом турнире до 2011 года, а сейчас наша команда — один из фаворитов на победу. С каждым годом мы приобретаем все больше опыта и учимся новому".

"Конечно, я был бы очень счастлив победить в Лиге чемпионов в этом сезоне. Надеюсь, что моя мечта станет реальностью, но это будет трудный путь для нас", — приводит слова Агуэро официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, матч Реал — Манчестер Сити состоится 26 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.