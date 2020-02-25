Зидан: Это будет матч Реала против Ман Сити, а не Зидана против Гвардиолы

Испанский специалист высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Мадридский Реал сыграет на Сантього Бернабеу против Манчестер Сити в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча и признался, что считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире на данный момент.

"В футболе главное — результат. Команда практически не изменилась за последние несколько недель. Мы хорошо играли с Леванте, только не смогли доставить мяч в сетку. Матч с Ман Сити дает нам шанс заявить о себе. Нет времени жалеть себя. Результаты придут".

"Мы должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается, а не на одном или двух плохих результатах. Это Реал против Манчестер Сити, а не Зидан против Гвардиолы. Люди хотят увидеть футбольный матч между Мадридом и Сити. Это привлекательная игра. Мы понимаем, что это особенная неделя. Футболисты горят желанием играть в таких матчах".

"Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. Топ-тренеров много, но мне кажется, что он — лучший. У Ман Сити много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Реал — Манчестер Сити состоится 26 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.