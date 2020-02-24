Ковачич: Бавария будет посвежее Челси

Хорватский хавбек высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Челси.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле примет Баварию.

Полузащитник "пенсионеров" Матео Ковачич считает, что у соперника заведомо будет преимущество в плане физических кондиций.

"Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны Баварии. В Бундеслиге не такая жесткая конкуренция, как в английской Премьер-лиге, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности", — заявил Ковачич.

Также хорватский хавбек считает, что Челси способен обыграть любую команду в Европе, ссылаясь на положительный результат в матче с Тоттенхэмом в АПЛ.

"Конечно, победа над Тоттенхэмом в Премьер-лиге стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат против Манчестер Юнайтед, нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с Тоттенхэмом".

"Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятности", — приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Челси — Бавария состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данного поединка.

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