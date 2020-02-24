Флик: Челси может прижать к воротам, особенно когда играет дома

Главный тренер Баварии прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Челси.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле примет Баварию.

Главный тренер мюнхенского клуба Ханс Флик лестно высказался о команде Фрэнка Лампарда, назвав ее сильные стороны.

"Хочу сделать комплимент Фрэнку Лампарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома", — заявил Флик.

Немецкий специалист также поделился мнением об игре Филлипе Коутиньо и Роберта Левандовски.

"Всегда радуюсь, когда вижу, что Филиппе Коутиньо исполняет на тренировках. Он помешан на футболе. Иногда он слишком много требует сам от себя, всегда хочет решить исход матча. Я очень высоко ценю его как футболиста и как человека".

"Роберт Левандовски показывает лучший футбол в своей жизни, он исполнен веры в себя и набрал ход. Надеемся, против Челси он продолжит в том же духе. Он очень важен для нас", — приводит слова Ханса Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Челси — Бавария состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данного поединка.

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