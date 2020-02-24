Киммих: В Челси много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта

Немецкий защитник высказался о предстоящем поединке Лиги чемпионов против Челси.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле примет Баварию.

Защитник мюнхенского клуба Йосуа Киммих прокомментировал будущее противостояние, заявив о желании остановить доминирование английских клубов на еврокубковой арене.

"В Челси много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта. Они идут четвертыми в чемпионате Англии, но в этом сезоне у них много взлетов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно".

"В прошлом сезоне английская Премьер-лига явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили здорово".

"Конечно, выиграть Лигу чемпионов — это заветная мечта. У нас все для этого есть, только надо играть увереннее, чем в прошлом году против Ливерпуля", — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Челси — Бавария состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данного поединка.

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