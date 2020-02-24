Лампард: Бавария может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер Челси прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Баварии.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле примет Баварию.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард поделился ожиданиями от предстоящего матча, отметив значимость Роберта Левандовски в атакующей игре будущего соперника.

"Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса. Я смотрел много матчей Баварии, это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять. И прибавлять во всем".

"Да, конечно, Бавария может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в Бундеслиге. Этот клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации. Глубоко уважаю Баварию. Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить", — приводит слова Лампарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Челси — Бавария состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данного поединка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.