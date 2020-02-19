Холанд и Лоди стали первыми обладателями награды лучшему игроку матча Лиги чемпионов по версии УЕФА

Норвежец оформил победный дубль в ворота ПСЖ, бразилец сумел нейтрализовать Мохаммеда Салаха.

Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди и нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стали лучшими игроками в матчах своих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Матрасники" сумели одержать победу в игре против Ливерпуля (1:0). Большая заслуга такого результата лежит на плечах Ренана Лоди, которому пришлось играть против одной из главных ударных сил Ливерпуля Мохаммеда Салаха. Бразильцу удалось нейтрализовать египтянина, а "красные" в итоге не нанесли ни одного удара в створ ворот.

В свою очередь, Эрлинг Холанд продолжает поражать своей результативность. В матче против Пари Сен-Жермен (2:1) Холанд оформил дубль в ворота парижан, доведя свою результативность в нынешней Лиге чемпионов до 10 забитых голов и поднявшись на первое место в списке бомбардиров.

Игроки получили специальные награды от УЕФА, которые были учреждены накануне плей-офф Лиги чемпионов. Такие статуэтки отныне будут получать лучшие игроки всех матчей основной сетки Лиги чемпионов.