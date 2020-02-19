Ливерпуль провел второй матч под руководством Клоппа в Лиге чемпионов, в котором не сумел пробить в створ

Мерсисайдцы так и не сумели пройти организованную оборону "матрасников".

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль на выезде проиграл мадридскому Атлетико (0:1).

Несмотря на статус очевидного фаворита этой пары, а также лучшему показателю владения мячом в матче (67% — 33%), Ливерпуль проиграл "рохибланкос" по статистике ударов. Атлетико нанес 8 выстрелов, Ливерпуль — 7. Из них в створ мадридцы попали дважды, "скаузеры" ни разу.

Более того, данный поединок — лишь второй для Ливерпуля под руководством Клоппа, в котором "красные" не смог пробить в створ в Лиге чемпионов. Первый состоялся в октябре 2018 года, когда мерсисайдцы на групповом этапе проиграли Наполи (0:1).

Ответная встреча Ливерпуля и Атлетико на Энфилде состоится 11 марта.

Вашему вниманию видеообзор матча Атлетико Мадрид — Ливерпуль.