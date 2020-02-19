Тухель: Были близки к тому, чтобы забить Боруссии Д второй гол

Главный тренер парижан прокомментировал поединок Лиги чемпионов.

Пари Сен-Жермен гостил у Боруссии Д в рамках матча 1/8 Лиги чемпионов и проиграл из-за дубля Холанда. Томас Тухель объяснил, какие проблемы были у его подопечных.

"Мне показалось, что мы играли с небольшим страхом, страхом ошибиться. Расстановка? Я должен принимать решения перед игрой, и я беру на себя эту ответственность. Никто не может сказать, как бы мы сыграли с другой схемой.

Эта расстановка обеспечила нам необходимую структуру игры, чтобы атаковать и контролировать матч, действовать высоко. Знаю, когда результат не идеален, то легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случиться. Для меня это не вопрос структуры, а качества игры.

Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Боруссия Д — ПСЖ.