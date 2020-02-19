лента новостей

01:51

Робертсон: Атлетико радовался так, словно выиграл противостояние

01:51

Тухель: Были близки к тому, чтобы забить Боруссии Д второй гол

01:28

Клопп: Даже нулевая ничья устроила бы Атлетико

01:25

Симеоне: В матче против Ливерпуля были лучшей командой мира и победили

01:07

Боруссия Д — ПСЖ 2:1 Видео голов и обзор матча

01:00

Атлетико — Ливерпуль 1:0 Видео гола и обзор матча

00:59

Холанд: Чувствую, что могу играть лучше

00:45

Пушечный выстрел Холанда, принесший Боруссии Д победу над ПСЖ

00:20

Холанд забил дебютные голы за Боруссию Дортмунд в Лиге чемпионов и установил новые рекорды

00:10

Верратти пропустит ответный поединок против Боруссии Д