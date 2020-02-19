Боруссия Д — ПСЖ 2:1 Видео голов и обзор матча

На своем поле Боруссия Дортмунд принимала ПСЖ в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
Дубль Эрлинга Холанда помог немецкой команде обыграть коллектив Томаса Тухеля.
Обзор матча:
Боруссия Д — ПСЖ 2:1
Голы: Холанд, 69, 77 — Неймар, 75
Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Пищек, Хуммельс, Загаду, Геррейру — Джан, Витсель — Санчо (Шмельцер, 90), Холанд, Азар (Рейна, 75).
ПСЖ: Навас — Менье, Маркиньос, Кимпембе, Силва, Кюрзава — Верратти, Гуйе — Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Витсель — Гуйе, Неймар, Менье, Верратти.