Пушечный выстрел Холанда, принесший Боруссии Д победу над ПСЖ

Вашему вниманию видео второго гола Эрлинга Холанда в ворота парижской команды.

Новичок Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд продолжает забивать за нынешнюю команду и ставить новые рекорды.

На 77-й минуте матча 19-летний футболист взял инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной – Кейлор Навас оказался не готов.

Видео гола:

Ранее сообщалось, что Холанд — первый игрок, сыгравший за два клуба в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

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