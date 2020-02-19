Холанд забил дебютные голы за Боруссию Дортмунд в Лиге чемпионов и установил новые рекорды

Дубль норвежского форварда помог "шмелям" обыграть ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе Боруссии Д на матч против ПСЖ в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов.

На 69-й минуте игры 19-летний футболист забил за свою команду, а спустя восемь минут оформил дубль.

Таким образом, Холанд – первый игрок в истории Боруссии Д, который забил в дебютных матчах в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии.

Также Холанд – лишь второй тинейджер, который забил 10 голов в Лиге чемпионов. Первым был Килиан Мбаппе (13 мячей).

Видео первого гола:

Видео второго гола:

Отметим, что ответный матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени.